António Ramalho e Jorge Cardoso estreiam-se em roadshow em Londres

O CEO do Novo Banco, António Ramalho e o administrador financeiro (CFO) Jorge Cardoso partem esta segunda-feira (amanhã) para Londres num roadshow de dois dias com investidores institucionais para a emissão de 400 milhões de euros de dívida subordinada e para uma oferta de aquisição e de troca de obrigações seniores do banco.

Num périplo que será ainda acompanhado pelo diretor da sala de mercados do Novo Banco, Paulo Ferreira e pelo Investor Relations, o banco português vai procurar convencer gestoras de fundos a subscrever uma emissão de até 400 milhões de euros de instrumentos de dívida subordinada (Tier 2), isto depois de a CGD ter ido ao mercado levantar 500 milhões do obrigações da mesma categoria e ter pago 5,75% de juro.

Esta emissão de 400 milhões do Novo Banco tem como joint lead managers a JP Morgan e o Morgan Stanley e está garantida pela tomada firme do Fundo de Resolução.