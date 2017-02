António Gomes Mota passa a chairman dos CTT

António Gomes Mota é indicado para o cargo de chairman (presidente não executivo) dos CTT, divulgou esta terça-feira a empresa em comunicado.

O mandato dos órgãos sociais dos CTT terminou no final de 2016 e a designação dos membros do conselho de administração, da comissão de auditoria, da mesa da assembleia geral e da comissão de vencimentos, para o mandato entre 2017 e 2019 terá lugar na próxima assembleia geral anual, (a realizar em 20 de abril), explica a empresa em comunicado.

A empresa definiu a separação entre as funções de presidente do conselho de administração e presidente da comissão executiva, com vista ao “enfoque estratégico”. Francisco de Lacerda fica assim CEO e deixará de acumular a função de chairman. Será vice-presidente do CA e presidente da comissão executiva.