António Mexia e Miguel Stilwell visitam investidores para mostrar que preço da OPA é baixo

Não é novidade que a administração da EDP considera que o preço da OPA lançada pela sua acionista China Three Gorges (3,26 euros por ação) é baixo. A administração de António Mexia disse-o claramente no relatório da visada, e apesar de nesse relatório não ser avançado um “preço justo”, ou um intervalo justo de preço, nas análise comparativas que faz com operações semelhantes, a administração de Mexia deixa transparecer o preço mínimo: 3,63 euros. Porque o prémio mínimo de referência que terá sido usado pela administração da EDP é de 21%. A administração da EDP defende um prémio mínimo de 21% sobre o valor da EDP antes da OPA, quando era de cerca de 3 euros. Tal como o Jornal Económico avançou.

No Expresso deste fim de semana é revelado que a equipa de gestão da EDP iniciou uma ronda de apresentações no estrangeiro para convencer investidores institucionais que a contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG) pelas ações da EDP é demasiado baixa.

Segundo o Expresso, António Mexia e o administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell, já realizaram um primeiro encontro com investidores em Londres e têm agendadas deslocações a Pequim (na próxima semana) e a Nova Iorque (na semana seguinte).

No périplo a EDP leva o seu relatório da visada na bagagem. E portanto, tal como diz o Expresso a administração da EDP irá sensibilizar o mercado para as dúvidas que a operação da CTG levanta, nomeadamente pelo conjunto de questões que, no entender da equipa de gestão da EDP, não são claras no projeto de prospeto.

Algumas delas, e tal como já noticiou o Jornal Económico, estão na mira da CMVM para ser pedido esclarecimentos.

Recorde-se que no seu relatório sobre a oferta chinesa a administração liderada por António Mexia considera que o projeto de prospeto é pouco claro sobre o preço a pagar se a OPA ocorrer após novas distribuições de dividendos, e também é ambígua quanto à possibilidade de a CTG desistir se não conseguir mais de 50% do capital.

O que diz a EDP sobre a contrapartida?

A Oferente anunciou uma contrapartida em dinheiro de 3,26 euros por ação (a ser reduzida em função de qualquer montante ilíquido que venha futuramente a ser atribuído por cada ação, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou distribuição de reservas), correspondendo a um prémio de 4,8% em relação ao preço de fecho da ação da EDP na data do Anúncio Preliminar (3,11 euros) e a um prémio de 10,8% e 7,9% sobre o preço médio ponderado pelo volume (Volume Weighted Average Price (VWAP)) das ações nos 6 e 12 meses, respectivamente, anteriores à data do Anúncio Preliminar (2,94 euros e 3,02 euros), no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon.

O Conselho de Administração Executivo considera que “o preço oferecido não reflecte adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na Oferta é baixo considerando a prática seguida pelas empresas europeias no sector das utilities onde existiu aquisição de controlo. Em particular, a Oferta subavalia a EDP tendo em conta os prémios pagos em ofertas públicas precedentes em dinheiro para aquisição de controlo”, lê-se no Relatório.

“O prémio implícito no preço oferecido encontra-se significativamente abaixo do que é a prática em transações em dinheiro no sector europeu das utilities, no mercado ibérico e mais genericamente no mercado europeu, em casos em que o oferente adquire controlo”, diz a EDP.

O preço oferecido pela CTG “tem implícito um múltiplo de EBITDA implícito inferior à média paga em transações precedentes relevantes para aquisição de controlo no sector europeu das utilities, tanto para a empresa como um todo como para a soma das suas partes”

Esta OPA “está relativamente alinhada com os múltiplos de mercado de empresas comparáveis, metodologia que não incorpora prémio de controlo”, defendeu ainda a EDP no seu relatório.

“Tem implícito um prémio inferior ao prémio oferecido pela CTG em 2011 para a aquisição de uma participação minoritária na EDP”, justifica também a empresa. O preço, prémio e múltiplos da Oferta da CTG encontram-se abaixo das métricas comparáveis da aquisição pela CTG de uma participação minoritária na EDP na privatização de 2011, apesar de a Oferta ter como objectivo a aquisição de controlo e de ter havido uma melhoria significativa do contexto macroeconómico e de mercado”, é também um dos argumentos da eléctrica.

A administração da EDP tem a assessoria financeira dos bancos UBS e Morgan Stanley e da Morais Leitão como advogados. A China Three Gorges, que contratou o BCP como intermediário financeiro da OPA, conta com a assessoria financeira do Bank of America Merril Lynch e tem o escritório de advogados Cortes Martins na assessoria jurídica.