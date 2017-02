António Costa ‘segura’ Mário Centeno

Mário Centeno conseguiu “o melhor exercício orçamental da nossa vida democrática”, realçou o primeiro-ministro António Costa em comunicado divulgado pela imprensa.

De acordo com informação veiculada pela TSF e que cita o comunicado de António Costa, o primeiro-ministro considera que “nada justifica por em causa a estabilidade governativa e a continuidade da sua política, para o que o contributo do Professor Mário Centeno continua a ser de grande valia”.

“Sob sua responsabilidade direta, Portugal logrou, em 2016, a estabilização do setor financeiro. As condições do setor bancário são hoje substancialmente melhores do que as que encontrámos em dezembro de 2015”, pode ler-se na nota divulgada esta tarde.