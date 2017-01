António Costa recebe parceiros sociais às 18h30

Segundo disse fonte oficial ao Jornal Económico, o primeiro-ministro, António Costa, recebe às 18h30 as confederações patronais para uma “reunião de trabalho”.

Além das quatro confederações patronais (CIP, CCP, CAP e CTP) também a UGT e a CGTP estarão no encontro com o primeiro-ministro, em São Bento.

O encontro acontece meia hora depois de terminado o debate parlamentar que resultou no chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU).

As medidas alternativas ao desconto da TSU deverão ser debatidas durante o encontro com António Costa e estarão no Conselho de Ministros de amanhã. A redução ou eliminação do Pagamento Especial por Conta (PEC) é uma das medidas a considerar.