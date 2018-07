António Costa recebe carta do Presidente angolano como “sinal das boas relações”

Manuel Domingos Augusto entregou esta carta a António Costa no início da reunião entre ambos, nas instalações provisórias do primeiro-ministro português, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Aproveitando a presença da comunicação social para a recolha de imagens no início da reunião, o ministro das Reações Exteriores de Angola anunciou que era portador de uma carta do chefe de Estado angolano, João Lourenço, destinada ao primeiro-ministro português.

António Costa recebeu o envelope fechado, em formato A4, tendo Manuel Domingos Augusto adiantado logo uma explicação para este ato diplomático: “É um sinal das boas relações” entre os dois países, disse.