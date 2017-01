António Costa: “Não há qualquer desentendimento entre Governo, BE e PCP”

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu no Parlamento que “não há qualquer desentendimento entre o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP” por causa da redução da Taxa Social Única (TSU) para as empresas.

No debate quinzenal que decorre no Parlamento, António Costa respondia assim ao líder do PSD, Passos Coelho, que questionou o chefe do Governo sobre porque motivo decidiu avançar com a redução da TSU quando sabia “atempadamente” que não teria o apoio dos partidos da maioria parlamentar.

“Neste tema do salário mínimo e TSU, o único agente político que é incoerente consigo próprio é vossa excelência e o seu partido”, disse António Costa, dirigindo-se a Passos Coelho, que acusou o social-democrata de fingir que não é contra o aumento do salário mínimo e que é contra a redução da TSU.