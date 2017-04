António Costa: “Montepio é um problema conciso”

Esta terça-feira, o primeiro-ministro caracterizou o problema do Montepio de “conciso” e “muito limitado” e garantiu que o governo está a procurar uma solução para o setor bancário, na qual se inclui um novo modelo de supervisão, em declarações à rádio Renascença.

“Sem querer diminuir as preocupações, no conjunto do sistema financeiro [o Montepio] é um problema bastante conciso, muito limitado em relação a outros problemas, que têm vindo a ser resolvidos”, sublinhou, acrescentando que está “tranquilo” com os produtos do Montepio que são supervisionados pelo Ministério do Trabalho, que tem estado “ativo” na mudança da Caixa Económica em sociedade anónima.-

O panorama atual da banca marcou o início da entrevista mas António Costa falou ainda daquilo que se pode esperar em termos de IRS, realçando que o executivo está “a trabalhar para que no próximo ano se inicie o processo de revisão dos escalões de IRS”, de forma a repor maior justiça no nosso sistema fiscal. “Não estou em condições de dizer qual a solução final”, frisou à RR, não sem antes reforçar que este ano irá acabar acabar a sobretaxa, de acordo com o que está previsto.