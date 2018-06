António Costa felicita Pedro Sánchez e espera que relações com Espanha “continuem a melhorar”

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta sexta-feira Pedro Sánchez, dizendo esperar que com o novo Governo espanhol as relações entre Portugal e Espanha “continuem a melhorar”, no seguimento dos projetos que os dois países têm em curso.

“Quero desejar ao novo presidente do Governo, Pedro Sánchez, as maiores felicidades e que, com o seu Governo, as relações entre Portugal e Espanha continuem a melhorar e na senda que temos vindo a desenvolver”.

Em declarações aos jornalistas, em Loulé, António Costa sublinhou a importância da continuidade dos projetos que unem os dois países “quer do ponto vista bilateral, quer no âmbito da União Europeia, em particular, o projeto das interconexões energéticas que são absolutamente fundamentais”.