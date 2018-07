António Costa e Santos Silva divergem sobre a ‘geringonça’

O primeiro-ministro António Costa não concorda com afirmações do ‘seu’ ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o número dois do Governo, sobre o futuro da atual solução política governativa, que passa pelo apoio parlamentar ao executivo do PS por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, sem que estes nele tomem lugar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista ao Público e à Rádio Renascença, defendeu que a “renovação da atual solução política” vai exigir “um nível de comprometimento superior àquele que se verifica neste mandato”, o que incluiria a política externa e europeia – matérias que dividem o PS do BE, PCP e PEV”.

Costa quis contrariar esta ‘teoria’ de Santos Silva, ao afirmar que “este é o grau de compromisso possível com a convergência que alcançámos. Ora, o que corre bem não deve ser perturbado nem interrompido”, afirmou ao jornal Público, contrariando a posição do ministro dos Negócios Estrangeiros.