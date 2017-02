António Costa: Duas semanas de Trump serviram para perceber que é necessário “Europa forte”

António Costa encontra-se em La Valletta, em Malta, para a cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da União Europeia. À saída de uma reunião dos socialistas europeus, o primeiro-ministro português falou sobre a nova presidência dos Estados Unidos da América, referindo que “bastaram duas semanas” para o mundo perceber que precisa de “uma Europa forte”.

“Uma Europa capaz de se afirmar no mundo no domínio da defesa, no domínio da política comercial, na política da gestão dos fluxos migratórios, e unida internamente”, acrescentou o líder do Executivo. António Costa disse esperar que a Europa possa “dar hoje ao mundo um bom exemplo de como a gestão dos fluxos migratórios pode ser feita de um modo diferente do que a política de muros, que nada resolve e que simplesmente viola a dignidade dos seres humanos”.

Apontando que a cimeira de hoje “será concentrada numa dimensão muito importante, que tem a ver com a dimensão externa da política migratória”, designadamente o trabalho que se deve fazer com os países de África, subsaariana e mediterrânica, para “combater as causas profundas dos movimentos migratórios”, o primeiro-ministro disse que é aí que a Europa se pode diferenciar da nova política de Washington.