António Costa cita LNEC para afastar riscos de segurança na ponte 25 de Abril

António Costa abordou a questão da segurança na ponte 25 de Abril, durante uma entrevista feita pela jornalista Maria Elisa para o jornal digital diário Ação Socialista, que hoje completou três anos de existência.

“Melhor do que eu, quem pode tranquilizar, como o fez [na quinta-feira], foi o presidente do LNEC que disse com toda a clareza que a ponte esteve segura, está segura e continuará a estar segura”, respondeu o primeiro-ministro, numa entrevista que durou cerca de 45 minutos e que foi feita na sede nacional do PS.

António Costa afirmou depois que a ponte 25 de Abril está a ser vigiada e auditada por uma entidade independente como o LNEC.