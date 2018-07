António Costa chegou a Maputo para visita oficial

A comitiva viajou desde Lisboa num voo comercial que aterrou no Aeroporto Internacional de Maputo às 06:50 (05:50 em Lisboa) e foi recebida por dois ministros moçambicanos – Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, e Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita.

António Costa faz-se acompanhar por três ministros – Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, e Mar, Ana Paula Vitorino (que já se encontrava em Maputo) – e pelos secretários de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, e da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

O programa do primeiro-ministro português arranca com visitas à cripta de figuras moçambicanas na Praça dos Heróis e ao talhão dos soldados portugueses na I Guerra Mundial no cemitério de Lhanguene.

A comitiva seguirá depois para a Presidência da República, onde António Costa será recebido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, com quem se reunirá a sós.

Segue-se a reunião plenária presidida por ambos, com uma duração prevista de 45 minutos, que terminará com a assinatura de acordos em áreas como administração interna, transportes aéreos e segurança social.

À tarde, António Costa visita o Porto de Maputo, encontra-se com empresários portugueses e, à noite, participa num banquete oficial oferecido pelo Presidente da República de Moçambique em honra do primeiro-ministro, no Palácio presidencial da Ponta Vermelha.

Na sexta-feira, o programa inclui um encontro com a presidente da Assembleia da República de Moçambique, Verónima Macamo, um seminário empresarial, uma visita ao Instituto Superior de Estudos de Defesa e um encontro com a comunidade portuguesa.

O último ponto do programa do primeiro-ministro em Maputo é um jantar de retribuição ao chefe de Estado de Moçambique, no histórico Hotel Polana, regressando António Costa a Lisboa no sábado.