António Costa anuncia défice “perto de 1,1%” em 2017

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, 14 de março, que o défice orçamental se terá fixado “perto de 1,1%” em 2017. António Costa assinalou a estimativa num discurso na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

“Esta política tem permitido não só variar a página da austeridade como tem permitido obter bons resultados na consolidação das contas públicas. O défice no ano passado ficou perto de 1,1%, com o início da redução da dívida pública, ao mesmo tempo que tivemos o maior crescimento desde o início do século e uma taxa de desemprego que tem vindo a cair”, disse o governante, em declarações divulgadas pelo jornal online “Eco”.

No início do ano, o líder do Executivo português revelou que “o défice ficará francamente abaixo do 1,5%, que era a meta inicial, e rondará seguramente o 1,2% do PIB do ano passado”. À margem de uma intervenção na Fundação AEP, no Porto, António Costa adiantou ainda ter havido uma “forte redução” da dívida pública que, desde outubro, inverteu uma tendência de crescimento que vinha de há vários anos.