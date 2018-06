António Costa anuncia concurso para abertura de vagas na rede consular

António Costa falava num almoço em Newark, New Jersey, com a comunidade portuguesa no lançamento do programa “Taste Portugal”, com a constituição de uma rede de restaurantes portugueses nos Estados Unidos.

“Após anos de crise financeira, estamos agora a fazer um grande esforço para recuperar a rede consular. Dentro em breve vai ser aberto um grande concurso para o preenchimento de vagas”, declarou, recebendo palmas de centenas de portugueses presentes no almoço.

No seu discurso, após ter condecorado em nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, personalidades que se têm destacado na comunidade portuguesa, o primeiro-ministro fez uma espécie de balanço da visita de uma semana aos Estados Unidos.