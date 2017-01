António Costa agradece ao Santander sinal de confiança na economia

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu hoje ao banco Santander “o sinal de confiança na economia portuguesa e em Portugal” ao investir na construção de um novo edifício, hoje inaugurado.

No discurso feito no momento da inauguração do novo edifício do Santander Totta, da autoria do arquiteto Frederico Valsassina, António Costa apontou que este evento “acontece num momento de viragem da nossa economia”.

O momento de viragem traduz-se, para o primeiro-ministro, nos dados que têm sido divulgados pelo Instituo Nacional de Estatística (INE), como a confiança dos consumidores, “que atingiu o máximo desde 2000”.