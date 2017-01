António Costa acredita que Bial é modelo a ser seguido

O primeiro-ministro, António Costa, defende que o país deve seguir o modelo da farmacêutica Bial, que além de ser uma das principais empresas exportadoras a atuar no país, é um das que mais investe na inovação científica.

António Costa esteve esta segunda-feira no centro de investigação e desenvolvimento da Trofa, onde estão cerca de 100 investigadores de nove nacionalidades a estudar e investigar novas soluções de tratamento nas áreas dos sistemas nervoso central e cardiovascular.

O Estado assinou um contrato de investimento com a Bial de 37,4 milhões de euros, que deve estender-se até 2018 e vem na sequência do Governo ter aprovado benefícios fiscais para investimentos industriais aprovados em Conselho de Ministros em dezembro passado.

“Este investimento na Bial é particularmente relevante do modelo que o país tem definitivamente de assumir, que é o desenvolvimento assente na inovação”, terá dito, esta segunda-feira, António Costa à margem da celebração do contrato de assinatura do contrato de investimento.

“Investir na indústria farmacêutica significa muitas vezes apostas em ciclos de investigação de 15 a 20 anos. É, por isso, um exercício de elevado risco, mas é o único caminho que faz sentido”, insiste António Costa.

A cerimónia da assinatura do contrato de investimento entre a Bial e a entidade empresarial do Estado, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), surge no âmbito do sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento do PT 2020 – fundos comunitários destinados a Portugal até 2020 – e conta com as intervenções do primeiro-ministro e do diretor executivo da Bial.