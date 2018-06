António Costa: “A verdadeira reforma do Estado são estes 11 anos de ‘Simplex’”

“A verdadeira reforma do Estado são estes 11 anos de ‘Simplex’”. Foi desta forma que o primeiro-ministro António Costa iniciou o seu discurso na sessão de lançamento do programa “Simplex+” para 2018, ontem à tarde, em Lisboa. A cerimónia abriu com uma demonstração do ilusionista Luís de Matos, seguindo-se breves intervenções pela secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, as quais fizeram um balanço da aplicação do programa de modernização administrativa nos últimos anos.

Na apresentação do “Simplex+” em 2016, Costa tinha oferecido uma “vaca voadora” à ministra Leitão Marques, simbolizando a capacidade de inovação do programa, tendo afirmado então que “mesmo aquilo que é mais improvável, como seja as vacas voarem, também isso pode não ser verdade”. Na cerimónia de ontem, o primeiro-ministro recordou esse momento e gracejou: “Este ano não trouxe nenhuma ‘vaca voadora’, mas vou levar um cartão do Luís de Matos para o ministro das Finanças, que no fundo é bastante simples: é descongelamento aqui, depois cativação ali e no fim as contas batem certas”.

“Podemos medir o impacto do que têm sido estas ‘vacas a voarem’. Isto significou, para o conjunto da economia, uma poupança de 1.100 milhões de euros, que correspondem a 0,6% do nosso Produto Interno Bruto”, enalteceu depois Costa. Além dos 1.100 milhões de euros “poupados” em 2016, de acordo com o estudo de impacto entretanto realizado, o primeiro-ministro destacou que as medidas geraram também “uma poupança de 490 mil horas de trabalho” para os funcionários públicos.