António Champalimaud: Maior industrial português faria 100 anos

Um dia, lá para os inícios da década de 90, no dia a seguir à privatização da seguradora Mundial-Confiança, António Champalimaud convidou Carlos Santos Ferreira para gerir a companhia. Na conversa Santos Ferreira apressou-se a anunciar que era socialista, filiado no PS desde maio de 1974. O industrial, ícone do capitalismo do Estado Novo, respondeu-lhe: “e o Senhor Doutor acha que eu nunca tive gente do Reviralho a trabalhar para mim? Pergunte aos seus camaradas Zenha e Palma Carlos”.

Champalimaud foi o maior industrial português de todos os tempos. A indústria foi a grande paixão da sua vida. “O que eu sempre gostei de fazer foi de construir, de conceber”, disse em 1998, quando se começava a discutir a venda do seu grupo financeiro composto pela Mundial-Confiança, Banco Pinto & Sottomayor, Banco Totta & Açores, Crédito Predial Português e Chemical. “Não nasci financeiro, nasci industrial desde tenra idade que dei provas disso”, dizia. Construiu um império baseado no cimento e no aço, foi dono da Siderurgia Nacional e da Cimpor. “O meu tempo é sempre antes do 25 de Abril. Esse é que é o meu tempo”, dizia.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.