Antigo primeiro-ministro britânico John Major quer deputados a votar livremente o Brexit

O antigo primeiro-ministro britânico conservador John Major decidiu esta quarta-feira intervir na política interna britânica – o que, segundo a imprensa, é muito raro – para exortar a atual detentora do cargo, Theresa May, a permitir que os deputados votam livremente o acordo final da Brexit quando ele for apresentado ao parlamento.

Major, que enquanto primeiro-ministro sofreu rudes ataques por parte dos eurocéticos e esteve do lado do ‘não’ ao Brexit, foi muito crítico da forma como o governo britânico atuou nas negociações para a saída com Bruxelas. O antigo primeiro-ministro estava convencido que o Brexit colocaria o Reino Unido a par da Noruega, país que quer manter-se fora do agregado mas que mantem com a União Europeia uma situação privilegiada.

O problema é que as negociações entre as duas partes em divórcio – cada vez mais litigioso – não conseguem atingir uma plataforma de entendimento mínimo, o que está a minar todo o processo. Como esta quarta-feira ficou claro depois de Bruxelas dar a conhecer as condições da separação, a União Europeia não quer ser benevolente com quem sai, na tentativa de estancar uma possível segunda saída.

Mas isso era algo que todos os observadores esperavam desde a primeira hora – talvez com a exceção dos observadores britânicos, que ainda acreditavam numa saída que beneficiasse as duas partes – uma espécie de acordo win-win que verdadeiramente nunca esteve nos horizontes da União Europeia.

A intervenção de John Major faz regressar à agenda política a questão de um segundo referendo sobre o Brexit. É verdade que ainda só passaram uns dez dias desde que Theresa May assegurou pela última vez que não irá repetir a consulta pública – mas, pelos vistos, os que estiveram do lado do ‘não’ à saída parecem acreditar que vale a pena insistir.

Aparentemente, acreditam ainda numa outra coisa: a repetição do referendo daria uma vitória segura ao ‘sim’ à permanência na União Europeia. Mas, para já, ou pelo menos oficialmente, essa repetição não está no horizonte político dos britânicos.

Os jornais britânicos recordam que, desde a sua derrota eleitoral em 1997 (para Tony Blair), Major nunca deixou uma postura de rigorosa lealdade com quem o foi substituindo à frente dos conservadores, mas o discurso desta quarta-feira parece ir no sentido oposto – o que, segundo a imprensa, enfureceu os conservadores que se mantêm inflexíveis do lado do Brexit e deu novo alento aos que, do mesmo lado dos conservadores, querem a repetição do referendo e o fim do Brexit.

Major, contudo, deixou claro que não está pessoalmente interessado em favorecer a repetição do referendo – mas antes em assegurar que é o parlamento a tomar a decisão numa votação livre, que não implique qualquer disciplina partidária.

Recorde-se que Theresa May disse que o texto que a comissão publicou, se implementado, prejudicaria o mercado interno e ameaçaria a integridade constitucional do Reino Unido, criando uma fronteira aduaneira e regulamentar no mar da Irlanda, e que nenhum primeiro-ministro britânico poderia concordar com isso.