Ansiedade e stress: o que a obtenção, posse e câmbio de dinheiro podem causar a quem viaja

A Visa anunciou os resultados da rede de pagamentos no que diz respeito a viagens e turismo, em 2017. O Global Travel Intentions (GTI) foi conduzido em conjunto com a empresa de pesquisa e business intelligence ORC International e angariou dados de 12.400 entrevistados em 27 mercados – entre os quais Reino Unido, França e Alemanha – três dos maiores mercados emissores do turismo português de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O estudo da Visa também destaca vários aspetos da jornada dos viajantes e concluiu que a obtenção, posse e câmbio de dinheiro podem originar ansiedade e stress.

Neste sentido e, de acordo com o Estudo Global Travel Intentions, os viajantes alemães gastam uma média de 1.152 euros em viagens no estrangeiro, abaixo da média global de 1.465 euros, mas superior aos 1.052 euros gastos por turistas britânicos por viagem ou aos 959 euros desembolsados por viajantes franceses, estes últimos em linha com a média europeia.