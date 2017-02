Tecnológica Marionete tem 60 vagas e está a recrutar em Portugal

As oportunidades de emprego para os portugueses em startups continuam a surgir. Desta vez, foi a startup tecnológica Marionete a anunciar que deu início a um processo de recrutamento em Portugal, no início deste mês, porque acredita que é necessário contar com 15 pessoas novas por trimestre para conseguir responder aos desafios futuros.

A firma que opera nas áreas disruptivas de BigData, Data Science, DevOps, IoT e Blockchain está a recrutar perto de 60 colaboradores no mercado português para integrarem projetos internacionais. Porém, o seu plano de crescimento passa por chegar à meta dos cerca de 400 a 500 colaboradores num período de cinco anos.

“É uma oportunidade para que portugueses talentosos possam fazer parte de um projeto internacional e de se desenvolverem connosco no mundo do BigData Science”, explicou o CTO da Marionete, Raul Coutinho Garrido. “Estamos empenhados em ser líderes no mercado internacional e contamos com colaboradores com oito anos de experiência nas áreas disruptivas”, sublinhou.