ANMP entrega amanhã prémio de Jornalismo e Poder Local

A Associação Nacional de Municípios Portugueses entrega esta terça-feira, na sede, em Coimbra, o Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local 2018.

Este prémio pode distinguir, anualmente, jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo e comunicação nas categorias de imprensa, rádio, televisão e fotojornalismo.

A cerimónia acontece no início da reunião quinzenal do Conselho Diretivo da ANMP que decorre a seguir na sede.

Dos vários pontos da ordem de trabalhos da reunião, destaque para o debate sobre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), sobre as iniciativas legislativas relativas ao regime do arrendamento urbano e ainda sobre o decreto-lei setorial sobre habitação.

Os autarcas irão ainda discutir o Regime excecional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, que estabelece critérios de indemnização pela concretização das servidões administrativas para criação de faixas de gestão de combustível e determina a responsabilidade pela sua execução e manutenção.

A questão dos incêndios também faz parte da agenda, nomeadamente a apreciação da criação do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional.

A prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais; o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento, são dois outros pontos em observação, assim como a participação no Conselho Geral da ANMP de autarcas eleitos por movimentos independentes.

Matéria igualmente de relevo será o debate sobre a descentralização e, nesse quadro, da Proposta de Lei de Finanças Locais enviado à Assembleia da República.