Anja Manuel: “Ter petróleo mais barato beneficia-nos não apenas economicamente, mas também no lado político”

O petróleo está a perder influência na geopolítica mundial e a responsável é a tecnologia, que está a afastar o mundo da dependência petrolífera. A ideia foi defendida pela especialista em geopolítica Anja Manuel, co-fundadora de uma empresa de consultoria juntamente com a ex-secretária de Estado norte-americana Condoleezza Rice e o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos Robert Gates

“O petróleo foi sempre o fator geopolítico número um”, mas, atualmente, é “menos e menos um fator [determinante] na política externa do que alguma vez foi”, considerou, numa conversa com os jornalistas à margem da conferência “The role of Portugal as a global competitor”, organizada pela Liberty Seguros e pela consultora PSO.

E porque é que isto acontece? “Primeiro, novos reservatórios de petróleo foram encontrados, especialmente nos EUA e Canada. Segundo, porque muitas novas tecnologias estão a começar, finalmente, a afastar-se do petróleo. Eu conduzo um carro elétrico, você conduz um carro elétrico?”, questionou, acrescentando: “Estamos lentamente a afastar-nos de estarmos tão dependentes do petróleo”.