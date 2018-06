Angola vendeu 180 mil milhões de euros em petróleo desde 2013

Angola vendou 210,1 mil milhões de dólares (cerca de 180 mil milhões de euros) em barris de petróleo nos últimos cinco anos, num negócio cada vez mais concentrado com a China, que representou mais de metade do valor total.

Segundo um documento do Governo angolano, com dados do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, deste mês e ao qual a Lusa teve acesso, a China comprou a Angola, entre 2013 e 2017, um total de 106,6 mil milhões de dólares (cerca de 90,9 mil milhões de euros) em barris de petróleo.

Num único ano, em 2013, as vendas de petróleo angolano à China elevaram-se a um máximo de 31,7 mil milhões de dólares (cerca de 27 mil milhões de euros), tendo descido para um mínimo de 13,9 mil milhões de dólares (cerca de 11,8 mil milhões de euros) em 2016, devido à quebra na cotação do barril de crude no mercado internacional.