Angola: venda de diamantes atinge 325 milhões de euros

Nos primeiros quatro meses deste ano, Angola registou um valor acumulado das vendas de diamantes 325 milhões de euros (90.640 milhões de kwanzas), com cada quilate a ser vendido a um preço médio de 128,32 dólares (109,9 euros), revela relatório mensal do Ministério das Finanças angolano relativos à arrecadação fiscal no sector diamantífero.

Em abril, segundo os dados citados pelo Jornal de Angola, foram exportados 719.645 quilates de diamantes, em operações que mantêm a média observada ao longo do ano, mas penalizadas pela queda continuada do preço do quilate, que em janeiro estava num pico de 136 dólares.

As vendas de diamantes representaram 856 milhões de euros (cerca de 240 mil milhões de kwanzas) em 2017, segundo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos que sinalizou já o objectivo de melhorar as vendas.