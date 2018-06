Angola quer aderir à Commonwealth

Angola vai pedir adesão à Commonwealth, a comunidade de países de língua inglesa, depois de o presidente angolano, João Lourenço, ter anunciado que Luanda vai pedir também a adesão à Organização Internacional da Francofonia, revela uma notícia do jornal ‘Público’.

A notícia surge depois de João Lourenço ter visitado Paris e Bruxelas, e, apesar de ter viajado milhares de quilómetros para o continente europeu, não ter incluído Portugal no seu roteiro, o que denota que a lusofonia está longe de ser uma prioridade para Luanda, conforme confirmam várias personalidades ouvidas por aquele jornal.

Este novo posicionamento é visto como uma forma de Luanda tentar afirmar-se como potência regional no sul de África, numa espécie de oposição à África do Sul, preponderante naquela zona do continente e país com o qual Angola nem sempre manteve relações amistosas – nem mesmo pacíficas.