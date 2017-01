Angola e Nigéria no mapa do ensino superior

Manuel Heitor inicia hoje na capital angolana uma visita a Angola, seguindo depois para a Nigéria, de onde regressará a Lisboa na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro.

A importância da visita, que se insere no âmbito da internacionalização do ensino superior português, mede-se, desde logo, pelo nível da comitiva, que inclui o presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Paulo Ferrão, a presidente da Agência Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica – Ciência Viva, Rosália Vargas, e o coordenador científico do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos, Nuno Ferrand. No “staff” pontificam também o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Cunha, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Nuno Mangas e o presidente do Instituto Politécnico de Bragança, João Sobrinho Teixeira.

Em Luanda, o dia inclui visitas ao Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, ao Centro Nacional de Investigação Científica, ao Centro Tecnológico Nacional e ao Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação e termina com reuniões com o ministro do Ensino Superior angolano, Adão do Nascimento, e com a ministra da Ciência e Tecnologia, Cândida Teixeira.