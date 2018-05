Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia

A informação consta de um documento preparado pelo Governo angolano e enviado este mês aos investidores, ao qual a Lusa teve acesso, prevendo desta forma responder ao esperado declínio de produção em alguns campos petrolíferos.

Angola é atualmente o segundo maior produtor de petróleo em África, com mais de 1,6 milhões de barris de crude por dia, e dos 11 novos projectos para produção, incluindo em águas profundas, quatro receberam recentemente uma decisão final de investimento para avançar.

Nos próximos cinco anos, garante o Governo angolano, há nove novos projetos já programados, três dos quais avançam ainda em 2018 com o início da produção. É o caso do projeto Kaombo, que vai acrescentar 230.000 barris de crude por dia, do campo UM8, com 5.000 barris de crude por dia, e do campo de Ochigufu, com 22.000 barris diários.