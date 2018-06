Angela Merkel anuncia que G7 adotará posição comum sobre o comércio

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou hoje que os dirigentes do G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, adotarão uma posição comum sobre o comércio, apesar de persistirem divergências que a cimeira no Canadá não ultrapassou.

“Parto do princípio que teremos um texto comum sobre o comércio”, referiu Merkel, acrescentando que um documento assinado pelos membros do G7 – Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Itália e Japão – “não resolve os problemas detalhadamente”.

Em alusão às medidas comerciais unilaterais dos norte-americanos, mais recentemente com a aplicação de direitos aduaneiros às importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México, Angela Merkel afirmou que existem “diferentes conceções com os Estados Unidos”.