Andrés Obrador é o novo presidente do México

O político mexicano de esquerda Andrés Manuel López Obrador conquistou a vitória nas eleições presidenciais do México, que se realizaram este domingo, dia 1 de julho. Os primeiros dados oficiais foram conhecidos por volta das 23:00 no México (05:00 em Lisboa) e deram mais de 50% dos votos (52,8%).

“Chamo todos os mexicanos para a reconciliação e para colocarem em cima dos seus interesses pessoais, por mais legítimos que eles sejam, o interesse superior”, afirmou o novo chefe de Estado do México, assim que surgiram os primeiros resultados.

Durante a madrugada, na sondagem à boca das urnas, três institutos de sondagem projetavam já uma vitória de Andrés Manuel Lopez Obrador com mais de 40% dos votos. O diário local “El Financiero” dava a Andrés Manuel López Obrador 49% dos votos, contra 27% do jovem conservador Ricardo Anaya e 18% de José Antonio Meade.

Após virem a público estes dados, os adversários de Andrés Manuel Lopez Obrador – como Ricardo Anaya (23,8%), José Meade Kuribreña (14,8%) e Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón (5,9%) – admitiram a derrota, mesmo sem conhecer os números oficiais.

Ao longo do dia da votação foram registados quatro assassinatos. Esta campanha eleitoral foi definida por vários especialistas como “a mais violenta” da história do país, e de acordo com o gabinete de estudos Etellekt, pelo menos 145 políticos ou ativistas envolvidos foram assassinados no México, incluindo 48 candidatos ou pré-candidatos.

Com Lusa