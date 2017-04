Andre Jordan apresenta investimento de 100 milhões no Lisbon Green Valley

A nova fase do Belas Clube de Campo, que se denomina de Lisbon Green Valley, terá uma área de 300 hectares, com espaços verdes, apartamentos, ‘townhouses’ e moradias, no total de cerca de 1.400 unidades.

O Lisbon Green Valley é também um produto para exportação e, por isso, atrair clientes do Brasil e da China são também uma prioridade do empresário. A tranquilidade, a segurança e a gastronomia são alguns dos privilégios que os brasileiros procuram em Portugal. Além disso, Portugal ocupa o segundo lugar no ‘ranking’ de atribuição de vistos ‘gold’ por nacionalidades.

André Jordan iniciou a sua atividade imobiliária no Rio de Janeiro na década de 50 e conta em Portugal com vários projetos emblemáticos, entre eles a Quinta do Lago e o Vilamoura XXI.