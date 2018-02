Anatomia dos acordos de regime

O Governo descobriu parcimoniosamente a bondade dos acordos de regime, ou seja, a possibilidade de encontrar parceiros, para além dos que o apoiam, para celebrar um entendimento duradouro que sirva de garante para os seus projetos de investimento e para mostrar à Europa que pretende realizar consensos para além do período de uma legislatura.

Os acordos estruturais no passado mais recente têm-se demonstrado uma verdadeira falácia.

O governo anterior realizou acordos com o PS, então liderado por António José Seguro. Relativos a matéria da governação de impacto relevante, sobre o IRC com a fixação de taxas mais reduzidas com o propósito de captar o investimento e sobre a cada vez mais premente reforma da segurança social, que ninguém pode negar como imprescindível, para impedir o acrescido recurso ao financiamento do orçamento de estado.