Analistas dizem que Donald Trump está isolado e frustrado na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos da América sente-se isolado na Casa Branca. De acordo com um conjunto de analistas e fontes próximas de Donald Trump, contactadas pelo The Guardian, o governante norte-americano está frustrado, tem uma estratégia que está a falhar e consciência dos limites do seu poder.

A decisão de agir sozinho nas medidas dos cuidados de saúde e nas cláusulas do acordo nuclear com o Irão refletem a sua crescente frustração com as barreiras presidenciais, dizem os especialistas.

“O Congresso tem sido frustrante para ele. (…) Claro que o nosso governo está desenhado para ser lento, e é. (…) Como um homem que é de fora de Washington, um empresário, muito mais um homem de ação, eu diria que a sua grande frustração é o processo em que ele agora se encontra”, disse o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, ao diário britânico. O responsável da residência oficial de Donald Trump frisou que, na perspetiva presidencial, trata-se de coisas que têm de ser feitas para proteger os americanos e subir o emprego.