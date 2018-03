Análise anual do FMI a Moçambique mostra que não vai haver ajuda financeira

A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou esta quinta-feira que as conclusões da análise anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) à economia moçambicana indiciam que o país não deve ter um programa de assistência financeira até 2022.

“A diferença de opinião [entre o Governo e o FMI] sobre o estado da economia reforça a nossa opinião de que um programa do FMI em Moçambique é improvável no horizonte das nossas previsões, de 2018 a 2022”, escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Num comentário às conclusões do FMI ao abrigo do artigo IV, que analisa anualmente as economias dos seus países-membros, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas dizem que “não está em perspetiva uma normalização das relações”.