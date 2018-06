Anacom: Operadoras têm de incluir data e custos de final de contrato nas faturas

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) pretende as operadoras de telecomunicações sejam mais minuciosas na forma como apresentam a faturas aos seus clientes. Com esse objetivo, o regulador aprovou este mês o sentido provável de decisão sobre o nível mínimo de detalhe e informação a incluir nas contas que as operadoras de comunicações eletrónicas devem disponibilizar gratuitamente aos assinantes que peçam a faturação detalhada.

As ‘telecoms’ deixam, assim, de poder cobrar aos clientes pela emissão e envio de faturas com poucos detalhes (ou nenhuns), independentemente do suporte e do meio utilizado, segundo um comunicado tornado público esta terça-feira, 5 de junho, pela autoridade das telecomunicações.

“Tendo em vista permitir aos consumidores verificar as prestações cujo pagamento lhes é exigido e tomar decisões informadas na defesa dos seus direitos e interesses (…). O nível de detalhe definido permite ainda um seguimento mais fácil, discriminado e transparente dos gastos associados aos pacotes de serviços, sobretudo quando existem consumos adicionais”, justifica a entidade, na mesma nota.

De acordo com a Anacom, a informação da fatura destas empresas deve incluir:

Data em que termina o período de fidelização

Eventuais encargos a suportar pelo cliente se quisesse terminar o contrato na data da emissão da fatura

A pré-decisão aprovada fica agora submetida a audiência prévia e a consulta pública durante 20 dias úteis, decorrendo até ao próximo dia 3 de julho. O regulador lembra, ainda assim, que “o nível de informação e de detalhe que deve ser incluído nas faturas disponibilizadas gratuitamente aos clientes que o solicitem não invalida que, por sua iniciativa ou a pedido expresso dos clientes, os operadores emitam ou enviem faturas com um detalhe e informação superiores ao definido”.

A informação e detalhe que devem ser observados nas faturas a disponibilizar gratuitamente aos clientes que solicitem faturação detalhada integram-se em 4 grupos informativos: