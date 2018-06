ANA investe 11 milhões em nova área de ‘check-in’ no aeroporto de Lisboa

A ANA -Aeroportos de Portugal investiu 11 milhões de euros numa nova área de ‘check-in’ no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

“Fizemos o que se está a fazer de melhor no Mundo”, destacou João Nunes, diretor do aeroporto da capital na apresentação oficial da nova área de ‘check-in’, que decorreu hoje, dia 12 de junho, no aeroporto da capital.

João Nunes observou que esta “é mais uma etapa de crescimento do aeroporto”, que surgiu da “necessidade de dar uma resposta urgente” ao acréscimo rápido e consecutivo de tráfego no aeroporto da Portela.