ANA e Governo assinam memorando sobre Montijo a meio de fevereiro

A ANA, concessionária dos aeroportos comerciais portugueses, deve assinar, a meio de fevereiro, um memorando de entendimento com o Governo para desenvolver todos os projetos de transformação da Base Aérea do Montijo num aeroporto comercial, funcionando como complemento do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, informa hoje o Expresso.

Segundo o semanário, o Governo escolheu a solução do Montijo e o objetivo de avançar já com a assinatura do memorando relaciona-se com a tentativa de ter o aeroporto “da margem sul” operacional para receber passageiros civis, “se possível”, já no final de 2018.

Com o crescimento das operações das companhias aéreas em Lisboa, a saturação do aeroporto será mais rápida, impondo a utilização de infraestruturas complementares que permitam aumentar o tráfego aéreo sem restrições, em alternativa à construção de um grande aeroporto em Alcochete, que implicaria uma capacidade financeira inexistente.