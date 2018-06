Ana Cristina Neves distinguida como “Líder Digital Europeu do Ano”

A portuguesa Ana Cristina Neves, diretora do Departamento de Sociedade da Informação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) foi distinguida como vencedora de um dos prémios “‘Chief Information Officer’ (CIO) Europeu do Ano”, na categoria de “Líder Digital Europeu do Ano”.

De acordo com um comunicado da CIONET, “a maior comunidade de executivos de TI na Europa, com mais de 7 mil decisores tecnológicos”, os prémios em causa “reconhecem o sucesso dos CIOs que aumentaram a competitividade das suas organizações utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para criar um valor comercial significativo”.

“Pela oitava vez consecutiva”, possegue o comunicado, “o CIONET reuniu um comité de especialistas para selecionar os vencedores entre uma seleção de 23 finalistas proeminentes de oito países europeus, onde se inclui Portugal. Os seguintes CIOs receberam o prémio deste ano: “Líder Digital Europeu do Ano: Ana Cristina Neves, diretora do Departamento de Sociedade da Informação, Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal; Inovador Digital Europeu do Ano: Stefan Würtemberger, Diretor Digital da RENZ GmbH, Alemanha; CIO Europeu do Ano, Setor Público: Jaime Sanz García, Diretor de Informática, Correos, Espanha; CIO Europeu do Ano, Responsabilidade Regional: Emiliano Sorrenti, Diretor de Informações, Aeroporti di Roma, Itália; CIO Europeu do Ano, Responsabilidade Global: Bouke Hoving, VP Executivo de Redes e TI, KPN, Holanda”.