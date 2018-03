AMO-TEatro exibe ‘Gladiadores’ no Dia Mundial do Teatro

A peça de teatro ‘Gladiadores’ é um dos destaques desta jornada de terça-feira do Festival AMO-TEatro organizado pela Casa do Povo da Camacha. Este espetáculo decorre esta terça-feira no Cine Teatro de Santo António quando se assinala o Dia Mundial do Teatro.

‘Gladiadores’ é uma sátira cómica, a partir de Alfredo Cortez, que tem como dramaturgo e encenador Eduardo Luiz.

Este é o último dia em que ‘Gladiadores’, do Teatro Experimental do Funchal, está no palco do Cine Teatro de Santo António numa sessão integrante do Festival AMO-TEatro.