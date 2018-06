Américo Dias: Rui Barreto representa interesses instalados no CDS-PP Madeira

Para Américo Dias, candidato à liderança do CDS-PP Madeira, Rui Barreto representa os interesses instalados dentro dos centristas madeirenses.

Um dos objetivos da candidatura, avança Américo Dias, ao Económico Madeira, visa acabar com esses privilégios. Uma das situações a que quer por término é a acumulação do vencimento de deputado com avenças do partido.

Américo Dias defende este tipo de situações “não deve ser salvaguardado” numa candidatura que também vai quer trazer “maior abertura” aos centristas madeirenses e “mais transparência”.