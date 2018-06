Américo Dias quer acabar com um CDS-Madeira “autista e centrado em duas ou três pessoas”

“Para o próximo congresso, interessa-me a mim e aos militantes que me acompanham, mudar o paradigma que foi introduzido no partido desde 2015, em que se pugnou por um partido fechado, autista, centrado em 2 ou 3 pessoas”, escreve em comunicado o candidato à liderança do CDS-Madeira, Américo Dias.

O centrista que se candidata à liderança do partido em oposição a Rui Barreto defende que a estratégia a adoptar no futuro deve passar por uma maior abertura ao exterior.

“Apesar de ter ideias próprias e que se consubstanciam na democracia-cristã, na implementação de políticas humanistas e de proteção da família e da propriedade privada, serão os militantes a se pronunciarem nos órgãos do partido sobre que caminho querem seguir”, conclui Américo Dias, apelando a que o congresso proporcione “um debate de ideias sério e que seja útil para o futuro do CDS”.