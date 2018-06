Américo Dias acusa direção do CDS-PP Madeira de não se manter equidistante na disputa eleitoral interna

O candidato à liderança do CDS-PP Madeira, Américo Dias, acusa a atual direcção do partido de não manter equidistância face a todos as candidaturas que concorrem à presidência do partido.

Américo Dias fala de um comunicado emitido pelo partido, e divulgado nos meios de comunicação, que dava conta de uma “forma parcial e elogiosa” de apoios de autarcas à candidatura de Rui Barreto à liderança do partido.

“Esta atitude por parte da actual Direção do CDS Madeira é no mínimo desrespeitadora dos mais elementares deveres de imparcialidade”, critica. “Esta direção deveria de se manter equidistante da disputa eleitoral, tanto mais que já estão anunciadas pelo menos 3 candidaturas”, reforça.