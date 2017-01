A música é poderosa, a melodia contém muita emoção, é fácil de memorizar. Só por força da tradição o hino “America the Beautiful” terá sido escolhido para ser interpretado pelo coro Mormon na tomada de posse de Trump. A segunda estrofe é um louvor aos imigrantes e ao estado de direito: “O beautiful for pilgrim feet/ Whose stern impassioned stress/ A thoroughfare of freedom beat (…) Thy liberty in law”. A composição começou por ser o hino religioso “Materna”, composto em 1882 pelo organista e dirigente de coro Samuel A. Ward. Tornou-se popular e, em 1893, recebeu a letra “America the Beautiful” escrita pela poetisa Katherine Lee Bates enquanto viajava de comboio pela América. Claro que a autora não se referia aos pés agrilhoados dos escravos, mas é apesar de tudo um hino à humanidade e às grandiosas paisagens americanas.

“America the Beautiful no more”, enquanto Trump e a sua corte de “yes men” fascistoides ocuparem o lugar mais poderoso do mundo. Steve Bannon declarou-se a si próprio como “leninista” porque quer destruir o Estado e apelou a uma “guerra santa”. Agora mandou a imprensa calar-se e passou a ter lugar no conselho de segurança de onde foram expulsos os chefes militares. Kuchner, o genro, especializou-se em super eficaz propaganda digital com mensagens feitas à medida das convicções dos eleitores. Outros há, como Paul Ryan, o líder republicano na Câmara dos Representantes, que são homens sem espinha.

Trump, filho de uma imigrante escocesa, proibiu a entrada de refugiados de sete países de maioria muçulmana. Segundo The New Yorker, Trump terá tomada a decisão sem consultar nem o ministério do Interior nem o ministério dos Negócios Estrangeiros. O ministro da Defesa, o general James Mattis, soube poucos minutos antes e, segundo a AP, terá ficado muito agastado – e fê-lo saber através de “fontes”. Talvez apenas duas pessoas soubessem. O New York Times, o jornal que Trump diz que devia ser vendido para ver se melhora, escreveu em editorial que a América caminha para um estado teocrático judaico-cristão – apesar do esquecimento das vítimas do Holocausto, cuja recordação ocorreu no dia da promulgação do decreto xenófobo.