Ameaça de bomba no centro de Lisboa

O trânsito está hoje cortado no Largo do Carmo, na zona do Chiado, em Lisboa, desde cerca das 15h00, devido à presença de uma viatura suspeita no local, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, a PSP recebeu um alerta para a presença de um automóvel considerado suspeito naquele largo. A viatura está estacionada no exterior, junto a um restaurante. Entretanto, foi estabelecido um perímetro de segurança, o que implicou o corte total de trânsito naquele local. Pelas 15h20 estava a dirigir-se para o local uma equipa de deteção e inativação de explosivos.