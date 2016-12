Ameaça de bomba em Moscovo

De acordo com diversas fontes de informação, as forças policiais estão neste momento a verificar as estações de Kazansky, Leningradsky e Yaroslavsky, situadas em Moscovo.

Até ao momento foram retiradas quase três mil pessoas destas estações. “Chamadas telefónicas a alertar para a bombas nas estações de Kazansky e Leningradsky levaram à retirada de milhares de pessoas em ambas as estações. Outras 750 pessoas foram também retiradas da estação de Yaroslavsky. Estamos à espera de cães farejadores”, afirmou a fonte à RIA, citada pelo portal na internet da Sputnik Internacional, outro media estatal russo.

Os três terminais de comboios são localizados muito perto uns dos outros a são um meio de transporte central para milhares de pessoas que se deslocam diariamente na e para a capital russa.