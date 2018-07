Ambientalistas sugerem aumento da taxa sobre sacos de plástico

No âmbito da comemoração do Dia Internacional sem Sacos de Plástico, que se assinala esta terça-feira, a associação ambientalista Zero divulgou uma proposta de novas medidas para redução do consumo desta matéria-prima, entre as quais avaliar a taxa de 10 cêntimos sobre os sacos de plástico e estudar o seu aumento

Os ecologistas aplaudem a decisão de, em 2014, o governo português ter dado “um passo importante” com a taxa sobre os sacos, mas salienta que “a utilização de sacos descartáveis voltou a ser muito comum”. Nesse sentido, a Zero defende que todos os sacos descartáveis de venda final devam ser taxados.

“A Zero considera que é o momento de avançar para um novo patamar, no sentido de reforçar a mensagem sobre a importância de pouparmos recursos e reduzirmos o nosso consumo de materiais descartáveis”, argumenta a organização, em comunicado enviado às redações.