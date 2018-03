Amazon pode adquirir algumas lojas da Toys “R” Us

A multinacional Amazon está a considerar a possibilidade de vir a adquirir algumas das lojas da marca Toys “R” Us, que declarou insolvência esta terça-feira em Portugal. A Amazon é vista como uma das principais responsáveis pelo desastre da Toys “R” Us e está a alarmar as restantes retalhistas, que temem pela sua posição junto das grandes multinacionais.

Para muitos analistas, o setor do retalho é cada vez mais regido pela lei do mais forte e o caso da Toy “R” Us é paradigmático no que toca a essa matéria. A Amazon, que revolucionou as vendas online e veio pressionar as marcas concorrentes a baixarem os preços, contribuiu para a queda do negócio da cadeia de brinquedos.

A empresa anunciou na semana passada ter aberto falência nos Estados Unidos. Antes disso, o Reino Unido já tinha anunciado também insolvência, deixando mais de três mil pessoas no desemprego. Esta terça-feira, a Toys R Us veio também anunciar o pedido de insolvência da Toys R Us Iberia Real Estate, uma das sociedades detidas pela Toys R Us Iberia, que detém várias lojas em Portugal e Espanha.