A Amazon planeia entrar no mercado da roupa desportiva à medida que se prepara para lançar uma nova marca privada, segundo a informação transmitida à Bloomberg por fontes ligadas ao negócio que a firma sediada em Seattle pretende fazer.

A Makalot Industrial, um fornecedor do Taiwan que produz roupas para a Gap, Uniqlo e Kohl’s, está a fabricar as roupas para a linha da multinacional norte-americana de comércio eletrónico. A Eclat Textile, empresa têxtil do mesmo país, também estará a contribuir para as futuras vendas, tal como explicou a analista Silvia Chiu.

A agência noticiosa refere que os porta-vozes, que pediram para não serem identificados, adiantaram que o projeto é novo e os contratos a longo prazo ainda não foram assinados. Os fabricantes estão a produzir pequenas quantidades de produtos para a Amazon como parte do processo.

A Amazon pode estar prestes a aumentar a concorrência no setor das marcas de roupa desportiva, “uma indústria já tumultuada”, conforme descreve a Bloomberg, aumentando o património do ‘rei do e-Commerce’, avaliado em 85,3 mil milhões de dólares, de acordo com a revista Forbes.

Já no índice de bilionários da Bloomberg considera o presidente e CEO da Amazon o segundo homem mais rico do mundo, com 75,6 mil milhões de dólares, ultrapassando o fundador da Inditex, Amancio Ortega, e Warren Buffet.

Jeff Bezos viu a sua fortuna crescer 1,5 mil milhões depois de as ações da empresa tecnológica terem batido um novo máximo histórico, no seguimento do anúncio em que revelou pretender comprar uma retalhista do Dubai Souq.com.