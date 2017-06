Álvaro Siza Vieira é ‘cabeça’ de cartaz do Archi Summit 2017

O evento conta, para além de conferências levadas a cabo pelos maiores nomes da arquitectura internacional, com uma exposição de materiais e soluções de construção, cuja assinatura cabe ao gabinete de Manuel Aires Mateus. Em simultâneo, decorrem várias intervenções e manifestações artísticas.

O primeiro dia, 6 de julho, abre com os SAMI de Portugal, seguindo-se os arquitetos Pascal Flammer (Suíça) e De Vylder (Bélgica) e o gabinete Arquitectura G, de Espanha. Para encerrar com chave de ouro, sobem ao palco do Archi Summit 2017 dois arquitetos portugueses de excelência: Manuel Aires Mateus e Álvaro Siza Vieira.

O programa do segundo dia, 7 de julho, Barbas Lopes e Nuno Brandão Costa representam Portugal e partilham o palco com o sueco Norlande e os alemães E2A e Arno Brandlhuber. Já o encerramento do Archi Summit será feito por Valerio Olgiati, conceituado arquiteto sueco, detentor de inúmeros prémios internacionais de arquitetura.